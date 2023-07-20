Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Disindir Jadi Menkeu Utang Melulu, Sri Mulyani: Anda Ketinggalan Kereta

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:39 WIB
Disindir Jadi Menkeu Utang Melulu, Sri Mulyani: Anda Ketinggalan Kereta
Sri Mulyani. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menanggapi omongan yang menyebut bahwa dirinya sebagai Menkeu suka 'ngutang'.

"Jadi kalau di ruangan ini ada yang ngomong 'wah Bu Menkeu ini ngutang melulu', Anda sudah ketinggalan kereta jauh banget," ungkap Sri dalam IDE Conference 2023 di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

 BACA JUGA:

Dia mengatakan bahwa saat ini semua sedang berbicara mengenai banyaknya pilihan instrumen dalam menghadapi tantangan yang makin kompleks.

Kendati demikian, Sri menegaskan bahwa dia tidak ugal-ugalan dalam manajemen utang.

"Tidak berarti kita sloppy atau ugal-ugalan, karena itu kita hati-hati sekali," ungkap Sri.

 BACA JUGA:

Dia menyebut, bahwa selain Indonesia menghadapi masalah demografi, Indonesia juga menghadapi tantangan perubahan iklim.

Teknologi digital akan menjadi salah satu instrumen yang akan membentuk masa depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement