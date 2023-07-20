Disindir Jadi Menkeu Utang Melulu, Sri Mulyani: Anda Ketinggalan Kereta

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menanggapi omongan yang menyebut bahwa dirinya sebagai Menkeu suka 'ngutang'.

"Jadi kalau di ruangan ini ada yang ngomong 'wah Bu Menkeu ini ngutang melulu', Anda sudah ketinggalan kereta jauh banget," ungkap Sri dalam IDE Conference 2023 di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Dia mengatakan bahwa saat ini semua sedang berbicara mengenai banyaknya pilihan instrumen dalam menghadapi tantangan yang makin kompleks.

Kendati demikian, Sri menegaskan bahwa dia tidak ugal-ugalan dalam manajemen utang.

"Tidak berarti kita sloppy atau ugal-ugalan, karena itu kita hati-hati sekali," ungkap Sri.

Dia menyebut, bahwa selain Indonesia menghadapi masalah demografi, Indonesia juga menghadapi tantangan perubahan iklim.

Teknologi digital akan menjadi salah satu instrumen yang akan membentuk masa depan.