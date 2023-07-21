Advertisement
HOME FINANCE

Tingkatkan Keahlian Pemeriksa Pajak, Bapenda Makassar Gandeng PKN STAN

Imam Rachmawan , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:44 WIB
Tingkatkan Keahlian Pemeriksa Pajak, Bapenda Makassar Gandeng PKN STAN
Penandatanganan PKS diakhiri dengan sesi foto bersama antara pihak PKN STAN bersama pihak BAPENDA Kota Makassar.(Foto: dok. Pemda Makassar)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar Firman Hamid Pagarra melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama Direktur Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) Rahmadi Murwanto dalam bidang Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksa Pajak.

Penandatanganan ini, dilaksanakan di Kantor Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Kementerian Keuangan, Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis (20/7/2023). Penandatangan kerjasama tersebut terkait penyelenggaraan pelatihan pemeriksa pajak.

Firman Pagarra menjelaskan bahwa peningkatan sumber daya manusia pada lingkup Bapenda Kota Makassar adalah suatu keharusan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan salah satunya melalui Diklat yang diselenggarakan oleh STAN.

“Kami berharap dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh STAN sebagai lembaga kredibel yang diakui dalam tata pengelolaan keuangan negara mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada pegawai Bapenda khususnya dalam hal peningkatan potensi Pajak Daerah,” pungkas Kaban Firman.

Menurut Direktur PKN STAN, Rahmadi Murwanto menjelaskan bahwa saat ini pihak PKN STAN sudah banyak memberikan pelatihan baik mengenai Pajak Daerah maupun pelatihan keuangan lainnya.

Halaman:
1 2
