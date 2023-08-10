Advertisement
HOME FINANCE

Menko Airlangga: Industri Otomotif Jadi Backbone Pertumbuhan Perekonomian Nasional

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |17:43 WIB
Menko Airlangga: Industri Otomotif Jadi <i>Backbone</i> Pertumbuhan Perekonomian Nasional
Menko Airlangga di GIIAS 2023. (Foto: dok Golkar)
A
A
A

TANGERANG - Pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartal dua tahun 2023 yang mencapai 5,17 persen (yoy), membuat catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh kuartal berturut-turut berada di atas 5 persen (yoy).

Berdasarkan data Bank Dunia yang diperbarui pada Juli 2023, Indonesia juga kembali masuk dalam upper middle income country.

Indeks PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2023 juga melanjutkan tren ekspansif selama 23 bulan berturut- turut, yakni pada level 53,3, yang mana capaian ini menunjukkan tingginya optimisme para pelaku industri manufaktur di Indonesia di tengah ketidakstabilan kondisi global dan melemahnya pasar dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa perekonomian Indonesia berhasil tumbuh di luar ekspektasi, baik ekspektasi berbagai analis maupun lembaga.

Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan The 30th Gaikindo Indonesia International Auto Show di Tangerang, Banten, Kamis (10/08).

“Kita punya kemampuan untuk resiliensi yang kuat,” tegas Menko Airlangga.

