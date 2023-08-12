Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mundur Jadi September 2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |04:27 WIB
7 Fakta Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mundur Jadi September 2023
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jadwal operasional kereta cepat Jakarta-Bandung mundur dari waktu yang ditetapkan. Kereta cepat ini direncanakan akan melakukan uji coba pada 18 Agustus 2023.

Pada awalnya direncanakan untuk dijadikan kado di HUT RI. Tetapi, hal tersebut sepertinya belum bisa terealisasikan. Pasalnya, Kementerian Perhubungan RI buka suara terkait mundurnya jadwal operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang jadinya akan dilaksanakan Awal September 2023.

Berikut Okezone merangkum fakta tentang jadwal operasional Kereta Cepat mundur, Sabtu (12/8/2023).

1. Alasan Kereta Cepat Batal Beroperasi Bulan Ini

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa mundurnya operasional tersebut lantaran KCJB perlu memastikan berbagai aspek khususnya keselamatan, keamanan dari sisi prasarana maupun sarana.

"Dan integrasi dengan moda transportasi lain," katanya saat dihubungi.

2. Proses Uji Sertifikasi Operasional

Lebih lanjut, Adita mengatakan juga perlu menyelesaikan proses sertifikasi operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun dalam hal ini pihaknya masih terus melakukan proses uji sertifikasi KCJB.

"Kami selaku regulator fokus pada upaya-upaya tersebut yang harus dapat dipenuhi oleh para stakeholders," katanya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177725/kereta_cepat_whoosh-xVAe_large.jpg
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement