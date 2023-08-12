7 Fakta Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mundur Jadi September 2023

JAKARTA – Jadwal operasional kereta cepat Jakarta-Bandung mundur dari waktu yang ditetapkan. Kereta cepat ini direncanakan akan melakukan uji coba pada 18 Agustus 2023.

Pada awalnya direncanakan untuk dijadikan kado di HUT RI. Tetapi, hal tersebut sepertinya belum bisa terealisasikan. Pasalnya, Kementerian Perhubungan RI buka suara terkait mundurnya jadwal operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang jadinya akan dilaksanakan Awal September 2023.

Berikut Okezone merangkum fakta tentang jadwal operasional Kereta Cepat mundur, Sabtu (12/8/2023).

1. Alasan Kereta Cepat Batal Beroperasi Bulan Ini

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa mundurnya operasional tersebut lantaran KCJB perlu memastikan berbagai aspek khususnya keselamatan, keamanan dari sisi prasarana maupun sarana.

"Dan integrasi dengan moda transportasi lain," katanya saat dihubungi.

2. Proses Uji Sertifikasi Operasional

Lebih lanjut, Adita mengatakan juga perlu menyelesaikan proses sertifikasi operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun dalam hal ini pihaknya masih terus melakukan proses uji sertifikasi KCJB.

"Kami selaku regulator fokus pada upaya-upaya tersebut yang harus dapat dipenuhi oleh para stakeholders," katanya.