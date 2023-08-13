Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Setor Dividen Rp101 Miliar Tepat Waktu, Kemenkeu Apresiasi ASDP

Imam Rachmawan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |22:31 WIB
Setor Dividen Rp101 Miliar Tepat Waktu, Kemenkeu Apresiasi ASDP
Foto: dok. ASDP
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan mengapresiasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atas pembayaran tepat waktu dan tepat jumlah terkait dividen tahun buku 2022 senilai Rp101 miliar.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rahayu Puspasari menyampaikan bahwa ASDP turut andil dalam pematuhan perundang-undangan dalam hal ini adalah kewajiban pembayaran PNBP.

"Kami sampaikan apresiasi kepada ASDP yang telah berkontribusi dalam pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun anggaran 2023," ujar Rahayu, seperti dikutip dalam surat yang diterima ASDP, pekan lalu.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan bahwa penyampaian dividen tersebut merupakan bentuk partisipasi ASDP dalam membangun negeri.

"Sebagai agent of development, ASDP ingin terus berkontribusi untuk negara, khususnya dalam memenuhi kewajibannya," ujarnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186393//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-jDeY_large.jpg
KPK : SK Rehabilitasi Ira Puspadewi Dikirim Besok Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/12/3186354//miharu_julie-yar6_large.jpg
Berawal dari Blog Kecil, Ini Perjalanan Miharu Julie sampai Aktif di TikTok dan Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/2/3186359//olahraga_di_rumah-u1LD_large.jpg
10 Olahraga untuk Diri Sendiri yang Bisa Dilakukan di Rumah dan Outdoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186278//pelindo_regional_2_menyelenggarakan_legal_conference_2025_di_novotel_bogor-CraM_large.jpeg
Legal Conference 2025: Kolaborasi Pelindo dan Kejaksaan untuk Penguatan Tata Kelola Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186272//ilustrasi_belanja_online-oyUe_large.jpg
Belanja Akhir Tahun Lebih Spesial dan Berwarna bersama ShopeeVIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186175//ilustrasi_pembangunan_jakarta-HcZD_large.jpg
Pajak dan Retribusi Jadi Penopang Penting Pembangunan Jakarta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement