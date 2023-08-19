Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nasib Peserta BPJS yang Tidak Bayar Iuran 4 Tahun

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |06:22 WIB
Nasib Peserta BPJS yang Tidak Bayar Iuran 4 Tahun
Nasib Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bayar Iuran 4 Tahun. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - BPJS Kesehatan akan menindaklanjuti jika tidak dibayar selama 4 tahun. BPJS mewajibkan membayar iuran karena jaminan kesehatan sangat penting bagi peserta untuk membantu meringankan biaya rumah sakit.

Sebelumnya yang harus diketahui biaya BPJS Kesehatan akan di cover melalui iuran dengan nominal sesuai dengan kelas masing-masing peserta dan upah per bulannya.

Sejak 1 Juli 2016 tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Namun hal itu tak lantas berlaku seterusnya.

Untuk saat ini, peserta akan dikenakan denda jika dalam waktu 45 hari sejak status peserta diaktifkan, peserta jatuh sakit dan harus menjalani rawat inap.

Telusuri berita finance lainnya
