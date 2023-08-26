Pesta Rakyat Simpedes 2023 Hadirkan Semarak Pesta Seni hingga Edukasi Keuangan

Pada tahun ini, PRS 2023 diselenggarakan di Pandaan, Jawa Timur. (Foto: dok. BRI)

PASURUAN – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus didorong untuk bertumbuh mengembangkan usahanya. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank yang fokus terhadap sektor UMKM terus melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha di segmen Mikro dan Ultra Mikro, salah satunya melalui Pesta Rakyat Simpedes (PRS).

Pada tahun 2023 ini, PRS diselenggarakan di Pandaan, Jawa Timur, wilayah tersebut menjadi PRS utama yang ketiga pada tahun ini setelah sebelumnya diselenggarakan di kota Yogyakarta dan Bandung.

Gelaran yang diselenggarakan oleh Tabungan BRI Simpedes ini mengusung tema “Pede Raih Peluang”, pada 26-27 Agustus 2023 di Taman Candra Wilwatika, Pandaan. Menghadirkan lebih dari 150 UMKM unggulan Jawa Timur, ditambah 10.000 nasabah BRI Group dan masyarakat umum, serta ratusan komunitas penggiat budaya Jawa Timur.

Seperti diketahui, Pesta Rakyat Simpedes rutin dilakukan sejak 2008 sebagai sarana edukasi dan hiburan sehingga masyarakat pede untuk menjadi entrepreneur. Pada masa pandemi (2020-2021), PRS tetap diselenggarakan secara daring yang disiarkan melalui media streaming.

Selain menampilkan beragam hiburan, pada kegiatan ini dilakukan berbagai program untuk memberdayakan UMKM, literasi digital, hingga memberikan pelayanan perbankan bagi nasabah.

Di samping itu, PRS Pandaan 2023 juga merupakan bentuk dukungan BUMN untuk mendukung UMKM di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Pasuruan.