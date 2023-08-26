5 Fakta Calon Pekerja Gagal Gegara Kredit Macet, Begini Kata OJK

JAKARTA - Viral di media sosial ada lima orang lulusan baru (fresh graduate) gagal mendapatkan pekerjaan karena memiliki kredit macet.

Berikut fakta tentang calon pekerja gagal yang dirangkum Okezone, Sabtu (26/08/2023):

1. Viral di Media Sosial

Cuitan itu disampaikan akun @kawtuz.

Dia bercerita bahwa para pelamar kerja tersebut ditolak karena memiliki kredit skor kolektibilitas 5. Skor tersebut menandakan bahwa debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih 180 hari atau macet.

"Gilaaa, 5 orang freshgrad daftar di kantor tmptku kerja, kelimanya gak ada yang lolos karena BI Checking Kol 5, uwaww," tulis akun tersebut dikutip Selasa (22/8/2023).