Pengusaha Otomotif Soebronto Laras Meninggal Dunia

JAKARTA - Pengusaha Soebronto Laras meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Rabu 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB.

Soebronto Laras merupakan pengusaha otomotif sekaligus pendiri Indomobil Group. Soebronto Laras juga diketahui menantu dari Jenderal Ahmad Yani.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Soebronto Laras jam 20.00 malam ini (Rabu) di RS Medistra. Semoga Bapak Soebronto diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan," tulis pesan duka terkait wafatnya Soebronto Laras yang diterima.

Hingga akhir hayatnya, Soebronto Laras menjabat sebagai Komisaris Utama PT lndomobil Sukses lnternasional Tbk.

Pria kelahiran Jakarta, 5 Oktober 1943 ini sejak muda dikenal sangat menggemari dunia otomotif.

Bahkan, dia ikut membesarkan dunia motorsport di Tanah Air, dan pernah menjadi ketua umum Ikatan Motor Indonesia (IMI).

