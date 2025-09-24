Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kadin: Pengusaha Kunci Penciptaan Lapangan Kerja

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 24 September 2025 |17:51 WIB
Kadin: Pengusaha Kunci Penciptaan Lapangan Kerja
Kadin: Pengusaha Kunci Penciptaan Lapangan Kerja (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menekankan pentingnya peran pengusaha dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dia mengajak seluruh anggota Kadin untuk terus maju dan beradaptasi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

"Kadin itu harus maju, maju ke depan dan dengan keadaan situasi kondisi yang sekarang ini di dunia ini sedang penuh dengan penuh tantangan dan apalagi di Indonesia di mana Kadin, apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa inisiatif mengenai Indonesia Incorporated di sinilah bagian daripada kita sebagai Kadin,” kata Arsjad dalam sambutannya di acara Focus Group Discussion (FGD) Menuju Pendidikan Indonesia Berstandar Global sekaligus perayaan HUT ke-57 Kadin Indonesia yang digelar di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Arsjad juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini, yakni momentum bonus demografi. Menurutnya, situasi ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah bangsa dan harus dimanfaatkan secara maksimal dengan menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja bagi generasi muda.

"Sebagai pengusaha Indonesia sebagai pejuang, untuk bagaimana kita bersama-sama dengan pemerintah bisa memastikan utamanya adalah menciptakan lapangan pekerjaan untuk bangsa Indonesia karena kita ini tidak pernah menghadapi yang namanya bonus demografi dalam sejarah Indonesia, baru sekali ini," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176888/clarissa_tanoesoedibjo-v40Z_large.jpg
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176866/clarissa_tanoesoedibjo-StuX_large.jpg
Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175813/ketum_kadin_anindya-I6pE_large.jpg
Kadin Minta Pengusaha Manfaatkan Likuiditas Pasar untuk Tarik Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173949/kadin_indonesia-PMuV_large.JPG
Kadin Minta Perbaikan Kinerja Dapur MBG Usai Kasus Keracunan Massal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173175/ketum_kadin_anindya-IQRn_large.jpg
Ketum Kadin Ajak Generasi Muda Jadi Motor Penggerak Ekonomi RI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172407/ri_kanada-laiV_large.jpg
RI-Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Perkuat Perdagangan hingga Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement