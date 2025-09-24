Kadin: Pengusaha Kunci Penciptaan Lapangan Kerja

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menekankan pentingnya peran pengusaha dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dia mengajak seluruh anggota Kadin untuk terus maju dan beradaptasi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

"Kadin itu harus maju, maju ke depan dan dengan keadaan situasi kondisi yang sekarang ini di dunia ini sedang penuh dengan penuh tantangan dan apalagi di Indonesia di mana Kadin, apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa inisiatif mengenai Indonesia Incorporated di sinilah bagian daripada kita sebagai Kadin,” kata Arsjad dalam sambutannya di acara Focus Group Discussion (FGD) Menuju Pendidikan Indonesia Berstandar Global sekaligus perayaan HUT ke-57 Kadin Indonesia yang digelar di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Arsjad juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini, yakni momentum bonus demografi. Menurutnya, situasi ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah bangsa dan harus dimanfaatkan secara maksimal dengan menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja bagi generasi muda.

"Sebagai pengusaha Indonesia sebagai pejuang, untuk bagaimana kita bersama-sama dengan pemerintah bisa memastikan utamanya adalah menciptakan lapangan pekerjaan untuk bangsa Indonesia karena kita ini tidak pernah menghadapi yang namanya bonus demografi dalam sejarah Indonesia, baru sekali ini," lanjutnya.