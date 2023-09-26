Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Tak Akan Dikasih Izin Social Commerce, Bahlil: Dia Sosmed Saja

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |08:52 WIB
TikTok Tak Akan Dikasih Izin Social Commerce, Bahlil: Dia Sosmed Saja
TikTok Hanya Berizin Sosial Media. (Foto: Okezone.com/Business Insider)
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin TikTok menjadi media sosial e-commerce (social commerce).

Pasalanya, perizinan TikTok adalah sebagai media sosial dan pemerintah tidak memberi ruang media sosial dan e-commerce digabungkan.

"Gak, gak bisa aku ga kasih (izin socual commerce), karena aturan dia sosial media aja, nanti kalau TikTok buat, WA buat juga lagi, mau jadi apa negara kita ini," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Dia menuturkan, skema perdagangan lintas batas atau cross border yang terjadi di TikTok merugikan para UMKM di Tanah Air. Apalagi harga yang ditetapkan terhadap produk impor tersebut sangatlah murah.

"Kita harus memproteksi ruang bagi produk-produk dalam negeri dan UMKM kita, bayangkan sekarang orang jualan e-commerce yang jilbab itu untuk produk dalam negeri itu bisa Rp70 ribu, tapi impor dari negara sono itu Rp5 ribu, ini ada apa gitu loh, jangan sampai ini menghancurkan industri UMKM kita," tuturnya.

Sehingga pemerintah sedang melakukan pengelolaan terhadap hal tersebut salah satunya melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 yang tinggal ditandatangani.

Halaman:
1 2
