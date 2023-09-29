Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diumumkan 2 Oktober, Ada Diskon?

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |20:18 WIB
Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diumumkan 2 Oktober, Ada Diskon?
Harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung diumumkan 2 Oktober 2023. (Foto: MPI)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengumumkan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada saat peresmian di 2 Oktober 2023.

Dalam acara peresmian tersebut juga akan diumumkan diskon tarif bagi kereta cepat.

"Nanti diumumkan di sana (saat peresmian) sekalian diskonnya berapa," kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal saat ditemui dalam acara Hub Space, Jumat (29/9/2023).

Hal serupa juga dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dia mengatakan bahwa dalam peresmian tersebut pemerintah juga akan meresmikan logo dan identitas jenama alias branding, yakni Whoosh.

"Jadi tanggal 2 Oktober 2023 ada beberapa keputusan yang penting di acara itu. Pertama, logo akan diumumkan, dan kita juga sudah tau namanya Whoosh (akan diumumkan secara resmi)," papar Menhub.

Halaman:
1 2
