Turunkan Harga Beras, Partai Perindo Harap Pemerintah Gelar Operasi Pasar dan Tambah Bansos

Partai Perindo Harap Pemerintah Gelar Operasi Pasar

JAKARTA - Partai Perindo berharap pemerintah menggelar operasi pasar dan menambah bansos untuk menurunkan harga beras. Saat ini harga beras naik hingga 16%.

Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan mengatakan, jika kenaikan harga beras sudah melampaui 10%, maka Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog wajib memperbanyak operasi pasar.

"Kami mengharapkan jatah bantuan sosial beras yang disalurkan ditambahkan secara merata kepada rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan di daerah yang paling terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang," kata Yerry kepada wartawan, Sabtu (30/9/2023).

Selain itu, Partai Perindo mendorong Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog untuk pro-aktif memperbanyak operasi pasar beras.

"Dengan menjual beras di harga normal sesuai harga sebelum kenaikan akibat musim kemarau," kata Yerry yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara ini.

Seperti diberitakan, harga beras premium maupun medium terus mengalami kenaikan sepanjang 2023.