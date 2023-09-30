Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Turunkan Harga Beras, Partai Perindo Harap Pemerintah Gelar Operasi Pasar dan Tambah Bansos

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |19:26 WIB
Turunkan Harga Beras, Partai Perindo Harap Pemerintah Gelar Operasi Pasar dan Tambah Bansos
Partai Perindo Harap Pemerintah Gelar Operasi Pasar
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo berharap pemerintah menggelar operasi pasar dan menambah bansos untuk menurunkan harga beras. Saat ini harga beras naik hingga 16%.

Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan mengatakan, jika kenaikan harga beras sudah melampaui 10%, maka Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog wajib memperbanyak operasi pasar.

"Kami mengharapkan jatah bantuan sosial beras yang disalurkan ditambahkan secara merata kepada rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan di daerah yang paling terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang," kata Yerry kepada wartawan, Sabtu (30/9/2023).

Selain itu, Partai Perindo mendorong Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog untuk pro-aktif memperbanyak operasi pasar beras.

"Dengan menjual beras di harga normal sesuai harga sebelum kenaikan akibat musim kemarau," kata Yerry yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara ini.

Seperti diberitakan, harga beras premium maupun medium terus mengalami kenaikan sepanjang 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176105//partai_perindo-waOF_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Ternate Gelar Turnamen Domino Diikuti Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175795//harga_pangan-zJ2d_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Telur Hampir Rp30 Ribu dan Cabai Rp58 Ribu per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175704//mentan-lLnX_large.jpg
Mentan: FAO Ungkap Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, 3 Bulan Swasembada
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement