Izin Operasi hingga Persiapan 100%, Kereta Cepat Whoosh Diresmikan Jokowi Hari Ini

JAKARTA – Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh diresmikan Presiden Jokowi hari ini. Kementerian Perhubungan pun telah menerbitkan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum untuk Kereta Cepat pada Selasa 26 September 2023.

Izin operasi ini dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 114 Tahun 2023 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia-China.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo memastikan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hari ini. Didiek mengatakan bahwa peresmian tersebut akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Adapun proses peresmian kereta cepat akan dilaksanakan di Stasiun Halim, Jakarta pada pukul 09.00 WIB.

"Peresmian di Stasiun Halim," katanya saat ditemui di Stasiun LRT Jatimulya, Bekasi, Minggu (1/10/2023).

Didek mengatakan bahwa pihak operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung tengah mempersiapkan terkait pelaksanaan peresmian tersebut. "Persiapan oleh KCIC dan insyaallah semua aman," katanya.

Adapun sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2023 mendatang.