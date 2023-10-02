Syarat dan Cara Mendapatkan Gigi Palsu Gratis Pakai BPJS Kesehatan

JAKARTA - Berikut ini syarat dan cara mendapatkan gigi palsu gratis pakai BPJS Kesehatan. Tentunya dengan menggunakan BPJS Kesehatan bisa meringankan biaya pengeluaran Anda.

Saat ini BPJS Kesehatan memberikan sejumlah layanan medis untuk masyarakat. Salah satu layanan medis yang diberikan yakni perawatan gigi palsu/gigi tiruan/protesa gigi gratis.

Nantinya protesa gigi diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang kehilangan gigi sesuai dengan indikasi medis.

BACA JUGA: 6 Call Center BPJS Kesehatan Terlengkap Tahun 2023

Nantinya pelayanan prothesa gigi diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Berikut ini syarat dan cara mendapatkan gigi palsu gratis pakai BPJS Kesehatan dilansir dari berbagai sumber:

1. Status Keanggotaan Aktif

Saat ini, cukup banyak orang yang mendaftar BPJS, tetapi dalam beberapa bulan terakhir tidak membayar iuran. Kondisi ini membuat sistem menganggap peserta tersebut tidak aktif.

Untuk mendapatkan layanan BPJS, pastikan keanggotaan aktif dan jika ada kekurangan iuran harus sudah dibayarkan terlebih dahulu.