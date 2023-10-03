Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Pekerjaan Orang Tua Jessica Wongso?

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |21:05 WIB
Apa Pekerjaan Orang Tua Jessica Wongso?
Apa Pekerjaan Orang Tua Jessica Wongso. (Foto: Okezone.com/Netflix)
A
A
A

JAKARTA - Apa pekerjaan orang tua Jessica Wongso? Tahun 2016 publik digemparkan oleh kasus kopi sianida yang menyeret nama Jessica Kumala Wongso.

Diketahui, Jessica Wongso menjadi tersangka atas kasus pembunuhan sahabatnya, Mirna Salihin. Jessica terbukti meracuni kopi yang dikonsumsi Mirna dengan sianida. Kejadian ini dilakukan di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Adanya kasus ini membuat publik bertanya-tanya mengenai latar belakang keluarga Jessica Wongso, seperti pekerjaan orang tuanya. Bahkan, publik menduga Jessica anak dari konglomerat di Australia.

Lantas, apa pekerjaan orang tua Jessica Wongso?

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (3/10/2023), terkuak pekerjaan orang tua Jessica yang sebenarnya. Hal ini diungkap langsung oleh ibu Jessica, Imelda Wongso.

Imelda mengatakan, bahwa suaminya bukan seorang konglomerat. Selain itu, dirinya menampik kabar tentang suaminya yang memiliki sebuah pabrik.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
