Bos KAI Buka-bukaan Nasib Argo Parahyangan Usai Kereta Cepat Whoosh Beroperasi

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin 2 Oktober 2023.

Dengan beroperasi KA cepat Whoosh, lantas bagaimana dengan KA Argo Parahyangan? Pasalnya keduanya mempunyai kesamaan rute dan tarifnya pun tidak akan jauh berbeda.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo memastikan layanan KA Argo Parahyangan akan tetap beroperasi.

Pasalnya layanan KA Argo Parahyangan merupakan kereta yang sudah melegenda dan sudah melekat dengan masyarakat Jawa Barat.

"Argo Parahyangan kan legend ya udah jadi milik masyarakat Jawa Barat. Kita harus jaga kelangsungan layanannya," katanya usai melakukan kegiatan Joyride Kereta Suite Class Kompartemen di Stasiun Gambir, Rabu (4/10/2023).

Didiek mengatakan bahwa dengan telah beroperasinya KA cepat Whoosh ini mengharuskan pelayanan KA Argo Parahyangan selaras dengan dan berkesinambungan dengan kereta cepat.