Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos KAI Buka-bukaan Nasib Argo Parahyangan Usai Kereta Cepat Whoosh Beroperasi

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |21:12 WIB
Bos KAI Buka-bukaan Nasib Argo Parahyangan Usai Kereta Cepat Whoosh Beroperasi
Dirut KAI Didiek Hartantyo. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin 2 Oktober 2023.

Dengan beroperasi KA cepat Whoosh, lantas bagaimana dengan KA Argo Parahyangan? Pasalnya keduanya mempunyai kesamaan rute dan tarifnya pun tidak akan jauh berbeda.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo memastikan layanan KA Argo Parahyangan akan tetap beroperasi.

Pasalnya layanan KA Argo Parahyangan merupakan kereta yang sudah melegenda dan sudah melekat dengan masyarakat Jawa Barat.

"Argo Parahyangan kan legend ya udah jadi milik masyarakat Jawa Barat. Kita harus jaga kelangsungan layanannya," katanya usai melakukan kegiatan Joyride Kereta Suite Class Kompartemen di Stasiun Gambir, Rabu (4/10/2023).

Didiek mengatakan bahwa dengan telah beroperasinya KA cepat Whoosh ini mengharuskan pelayanan KA Argo Parahyangan selaras dengan dan berkesinambungan dengan kereta cepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176473/purbaya-AOWb_large.jpg
Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh hingga Istana Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164920/kereta_cepat_whoosh-qUzu_large.png
Bom Waktu Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164941/kereta_cepat_whoosh-WjIx_large.jpg
Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 Triliun, Bisa Lunas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164930/whoosh-93xm_large.png
Utang Jumbo Kereta Cepat Whoosh bak Bom Waktu, KCIC Harus Bayar Bunga Rp2 Triliun per Tahun ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162787/kereta_cepat-ej7k_large.jpg
Prabowo Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Dikawal AHY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162488/ahy-5wVv_large.jpg
AHY: Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Jadi Tugas Khusus Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement