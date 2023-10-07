Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Sanksi yang Dikenakan Kalau Kamu Nunggak BPJS Kesehatan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |21:01 WIB
Deretan Sanksi yang Dikenakan Kalau Kamu <i>Nunggak</i> BPJS Kesehatan
Deretan sanksi jika menunggak iuran BPJS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deretan sanksi yang dikenakan kalau kamu nunggak BPJS Kesehatan. Asuransi dengan prinsip gotong royong ini mengharuskan pesertanya untuk membayar iuran rutin BPJS paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Namun, dalam pelaksanaannya ada saja peserta BPJS Kesehatan non PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang telat membayar hingga menunggak selama berbulan-bulan.

Hal ini tentunya memunculkan deretan sanksi yang dikenakan kalau kamu nunggak BPJS Kesehatan. Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (7/10/2023) berikut informasinya.

1. Teguran tertulis

Bagi peserta yang menunggak pembayaran BPJS Kesehatan biasanya akan mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 kali dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja.

2. Status kepesertaan diberhentikan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2020, peserta BPJS Kesehatan yang tidak membayar iuran atau menunggak pembayaran tidak akan dikenakan denda namun status kepesertaannya akan diberhentikan sejak tanggal 1 bulan berikutnya.

3. Tidak mendapatkan manfaat jaminan kesehatan

Berkaitan dengan poin sebelumnya, peserta BPJS Kesehatan yang status kepesertaannya diberhentikan tidak akan mendapatkan manfaat jaminan kesehatan, termasuk pelayanan medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lain yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan.

Manfaat tersebut tidak akan didapatkan sampai peserta melunasi tunggakannya. Untuk mengaktifkan kembali, peserta harus membayar tunggakan maksimal 24 bulan ditambah 1 bulan untuk periode selanjutnya.

Halaman: 1 2
1 2
