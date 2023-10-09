Advertisement
HOT ISSUE

Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dilunasi dari Penjualan Tiket

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |16:45 WIB
Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dilunasi dari Penjualan Tiket
Soal utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan pinjaman untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi utang PT KAI (Persero) dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Utang tersebut berasal pendanaan China Development Bank (CDB) sebesar USD550 juta atau setara Rp8,3 triliun. Hanya saja, anggaran itu belum difinalisasi Indonesia dan CDB lantaran belum ada kesepakatan soal suku bunga pinjaman.

 BACA JUGA:

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, utang Whoosh tidak dilunasi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui kas KAI dan hasil penjualan tiket kereta cepat.

"Saya mau tekankan sumber pembayarannya tiket juga, jadi bukan ditanggung rakyat Indonesia. Kan KAI juga itu kan perusahaan sehat, jadi bukan utang itu ditanggung masyarakat Indonesia, ada korporasi dan ada penjualan tiket, jadi itu narasi yang salah," ujar Tiko saat ditemui wartawan, Jakarta, Senin (9/10/2023).

 BACA JUGA:

Meski China Development Bank belum menggelontorkan pendanaannya, Tiko menyebut kalkulasi atau hitung-hitungan dari hasil penjualan tiket kereta cepat tengah dilakukan KCIC dan KAI.

Halaman:
1 2
