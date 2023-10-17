Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

OJK: ACMF Bakal Eksplorasi Pengembangan Bursa Karbon Sukarela di ASEAN

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |14:37 WIB
OJK: ACMF Bakal Eksplorasi Pengembangan Bursa Karbon Sukarela di ASEAN
ACMF bakal eksplorasi pengembangan bursa karbon sukarela di ASEAN. (Foto: dok MNC Media)
A
A
A

BALI - Negara anggota ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ke-39 bakal mengeksplorasi pengembangan pasar karbon sukarela (voluntary) demi mempercepat dekarbonisasi di kawasan Asia Tenggara.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan ASEAN memiliki peranan penting dalam mengurangi emisi karbon global.

"Diskusi ini akan didasarkan pada perkembangan pasar karbon sukarela di negara-negara anggota (ACMF) saat ini dan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyeimbangan karbon," kata Inarno saat memberikan sambutan di Padma Resorts Legian, Bali, Selasa (17/10/2023).

Ia menyebut negara-negara berkembang di ASEAN tengah menghadapi tantangan lingkungan dan sosial akibat perubahan iklim. Sejalan dengan tujuan dalam Paris Agrement, OJK mendorong adanya kekuatan kolektif untuk menuju perekonomian rendah karbon.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung agenda transisi energi yang ramah lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan. OJK juga membuka peluang transaksi karbon kawasan dapat masuk ke pasar domestik

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3180073//hsm_yard_car_display-wizd_large.JPG
Mobil Second Bergaransi Tampil Seperti Baru dari Hyundai Solusi Mobilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/1/3179959//fadli_zon_hari_sumpah_pemuda-Nzrh_large.jpeg
Peringati Hari Sumpah Pemuda, Menbud Ajak Generasi Muda Jaga Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179913//bank-sNLp_large.jpg
Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi, Kini Total 6 Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179909//laptop_asus_ai_baterai_awet-NtaT_large.jpg
Rekomendasi Laptop ASUS AI Baterai Awet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179904//goto_foto_istimewa-qJ1W_large.jpg
Inspiratif! Anak Pengemudi Ojol Penerima Beasiswa Gojek Siap Wujudkan Cita-cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179879//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-KSA5_large.JPG
Satu Menit, 3 Investor, dan 4 Finalis: Babak Paling Menegangkan di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement