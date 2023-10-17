OJK: ACMF Bakal Eksplorasi Pengembangan Bursa Karbon Sukarela di ASEAN

ACMF bakal eksplorasi pengembangan bursa karbon sukarela di ASEAN. (Foto: dok MNC Media)

BALI - Negara anggota ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ke-39 bakal mengeksplorasi pengembangan pasar karbon sukarela (voluntary) demi mempercepat dekarbonisasi di kawasan Asia Tenggara.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan ASEAN memiliki peranan penting dalam mengurangi emisi karbon global.

"Diskusi ini akan didasarkan pada perkembangan pasar karbon sukarela di negara-negara anggota (ACMF) saat ini dan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyeimbangan karbon," kata Inarno saat memberikan sambutan di Padma Resorts Legian, Bali, Selasa (17/10/2023).

Ia menyebut negara-negara berkembang di ASEAN tengah menghadapi tantangan lingkungan dan sosial akibat perubahan iklim. Sejalan dengan tujuan dalam Paris Agrement, OJK mendorong adanya kekuatan kolektif untuk menuju perekonomian rendah karbon.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung agenda transisi energi yang ramah lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan. OJK juga membuka peluang transaksi karbon kawasan dapat masuk ke pasar domestik