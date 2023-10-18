Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Bergerak Sideways di Rentang 6.789-6.978

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |07:50 WIB
IHSG Hari Ini Bergerak <i>Sideways</i> di Rentang 6.789-6.978
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi bergerak mixed hari ini (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini cenderung bergerak sideways pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.789 - 6.978.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, perkembangan pola gerak IHSG terlihat sedang mengalami teknikal rebound setelah melalui fase konsolidasi wajarnya pada beberapa waktu yang lalu.

"Sedangkan jelang rilis data perekonomian tingkat suku bunga pada esok hari disinyalir belum akan mengalami perubahan,” tulis William dalam risetnya, Rabu (18/10/2023).

Menurut William, disinyalir masih akan mencerminkan kondisi kestabilan ekonomi di mana hal tersebut diharapkan dapat membantu mendongkrak performa IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

Halaman:
1 2
