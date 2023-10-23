IHSG Awal Pekan Berpotensi Menguat ke 6.920, Cek Saham Pilihannya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan.

Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.823 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, potensi penguatan yang sudah lebih terlihat di akhir pekan yang lalu.

"IHSG berhasil mengalami rebound dengan pembentukan pola doji di perdagangan hari Jumat pekan lalu. Menurut kami, ini adalah perhitungan yang sudah terantisipasi mengingat IHSG memang sangat sering mengalami jenuh jual pada support MA200" tulis William dalam analisisnya, Senin (23/10/2023).

Menurut William, pada saat MA200 tersentuh, di situ sudah terlihat potensi IHSG untuk mengakhiri pelemahannya.

"Lantas apakah ini berarti IHSG sudah tidak akan melemah lagi? Sayangnya tidak, dalam tren yang melemah sekalipun akan terjadi technical rebound, atau yang juga dikenal dengan nama dead cat bounce," kata dia.