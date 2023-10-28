Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Gandeng PNM Investment Management, MNC Sekuritas Dorong Mahasiswa UHW Perbanas Jadi Investor Cerdas

Rio Adryawan , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |09:39 WIB
Gandeng PNM Investment Management, MNC Sekuritas Dorong Mahasiswa UHW Perbanas Jadi Investor Cerdas
MNC Sekuritas Beri Kegiatan Edukasi di Kampus (Foto: Okezone/MNC Sekuritas)
A
A
A

SURABAYA - MNC Sekuritas konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah kegiatan edukasi pasar modal secara berkesinambungan, termasuk dalam mendukung Bulan Inklusi Keuangan (BIK).

MNC Sekuritas dan PNM Investment Management menggelar kegiatan edukasi reksa dana dalam gelaran acara "Having Fund 2023" di Universitas Hayam Wuruk Perbanas (UHW Perbanas), Surabaya pada Jumat (27/10/2023).

Acara bertema "Cerdas Reksa Dana" tersebut diikuti oleh ±100 mahasiswa, dan dibuka dengan sambutan oleh Wakil Dekan FEB UHW Perbanas Luciana Spica Almilia. Pemaparan edukasi dilakukan oleh Executive Trainer Bursa Efek Indonesia KP Jawa Timur Asikin Ashar, Coordinator of Marketing APERD & ULPK PNM Investment Management Mizan Seno Adi, dan perwakilan MNC Sekuritas Surabaya Hanif Maulana.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen menyampaikan, dalam keterangan tertulisnya, bahwa Galeri Investasi BEI UHW Perbanas merupakan salah satu Galeri Investasi yang telah bermitra dengan MNC Sekuritas sejak tahun 2018.

Kegiatan edukasi di UHW Perbanas ini merupakan acara ke-6 yang digelar MNC Sekuritas dalam rangkaian "Having Fund 2023" setelah sukses digelar di Jakarta, Bali, dan Yogyakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180574/mnc_sekuritas-2Jke_large.jpg
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180572/mnc_sekuritas-kc0h_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180351/mnc_sekuritas-xFdg_large.jpg
MNC Sekuritas dan Prospera Asset Management Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180347/mnc_sekuritas-p7A9_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di President University Bersama Sucorinvest Asset Management
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement