Gandeng PNM Investment Management, MNC Sekuritas Dorong Mahasiswa UHW Perbanas Jadi Investor Cerdas

SURABAYA - MNC Sekuritas konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah kegiatan edukasi pasar modal secara berkesinambungan, termasuk dalam mendukung Bulan Inklusi Keuangan (BIK).

MNC Sekuritas dan PNM Investment Management menggelar kegiatan edukasi reksa dana dalam gelaran acara "Having Fund 2023" di Universitas Hayam Wuruk Perbanas (UHW Perbanas), Surabaya pada Jumat (27/10/2023).

BACA JUGA: Yuk Merapat ke Talkshow MNC Sekuritas di CMSE 2023

Acara bertema "Cerdas Reksa Dana" tersebut diikuti oleh ±100 mahasiswa, dan dibuka dengan sambutan oleh Wakil Dekan FEB UHW Perbanas Luciana Spica Almilia. Pemaparan edukasi dilakukan oleh Executive Trainer Bursa Efek Indonesia KP Jawa Timur Asikin Ashar, Coordinator of Marketing APERD & ULPK PNM Investment Management Mizan Seno Adi, dan perwakilan MNC Sekuritas Surabaya Hanif Maulana.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen menyampaikan, dalam keterangan tertulisnya, bahwa Galeri Investasi BEI UHW Perbanas merupakan salah satu Galeri Investasi yang telah bermitra dengan MNC Sekuritas sejak tahun 2018.

Kegiatan edukasi di UHW Perbanas ini merupakan acara ke-6 yang digelar MNC Sekuritas dalam rangkaian "Having Fund 2023" setelah sukses digelar di Jakarta, Bali, dan Yogyakarta.