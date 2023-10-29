Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Instagram Penjual Baju Bekas Impor Bakal Dihapus

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |03:48 WIB
4 Fakta Instagram Penjual Baju Bekas Impor Bakal Dihapus
Penjual Baju impor bekas di Instagram (Foto: MPI)
JAKARTA - Kemajuan teknologi membuat beberapa masyarakat memanfaatkan aplikasi media sosial (medsos) salah satunya yakni Instagram (IG) untuk melakukan aktivitas berjualan secara online.

Caranya yang mudah dan bisa menjangkau banyak orang menjadi faktor utama masyarakat berjualan di Instagram.

Namun dibalik itu semua, terdapat beberapa penjual pakaian bekas impor ilegal yang masih banyak ditemui di medsos Instagram.

Oleh sebab itu, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki meminta kepada Instagram untuk mentakedown akun-akun penjual pakaian bekas impor ilegal tersebut.

Teten melihat bahwa pakaian bekas impor merupakan barang selundupan dan melanggar hukum sehingga penting disini komitmen dari Instagram untuk membangun bisnis yang sustain.

Berikut Okezone merangkum fakta Instagram penjual baju bekas impor bakal dihapus, Minggu (29/10/2023):

1. Temuan dari Tim Teten Masduki

Menkop UKM Teten Masduki meminta Instagram untuk tidak mempublikasikan atau take down akun penjual baju bekas impor ilegal.

