Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Biaya Hidup di Israel Pada Tahun 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |23:45 WIB
Segini Biaya Hidup di Israel Pada Tahun 2023
Ilustrasi untuk biaya hidup Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata segini biaya hidup di Israel pada tahun 2023 yang cukup menarik untuk dikulik. Meski puluhan tahun Israel terus melakukan konflik dengan Palestina, nyatanya negara tersebut masih kerap dikunjungi turis asing untuk sekedar melancong atau menetap.

BACA JUGA:

Konten Kreator Israel Olok-olok Warga Palestina, Warganet Report Berjamaah 

Negara yang terletak di Asia Barat ini memang terus berkembang dan memiliki berbagai macam warisan budaya. Terlebih, Israel diyakini sebagai salah satu negara yang dikenal sebagai pusat inovasi, teknologi dan bisnis yang cukup ternama di dunia.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (30/10/ 2023), biaya hidup di Israel pada 2023 pun bervariasi. Biasanya akan bergantung pada lokasi tempat tinggal dan gaya hidup yang dipilih. Guna mengetahui lebih jelas, berikut rincian informasinya:

1. Tempat tinggal

Sudah menjadi rahasia umum jika semakin sibuk suatu kota maka biaya hidupnya makin tinggi. Di Israel sendiri Tel Aviv dikenal sebagai kawasan yang memiliki biaya hidup cukup mahal.

Bagi orang asing yang baru pindah ke negara ini dan ingin menetap di Tel Aviv, terdapat beberapa referensi tempat tinggal yang bisa disesuaikan dengan anggaran.

Dilansir dari Welcome Israel, jika Anda tertarik untuk membeli rumah di di kawasan tersebut maka harus menyiapkan dana sebesar USD23.000-25.000 per persegi untuk rumah standar.

Sedangkan harga untuk apartemen dengan tiga kamar termurah di Tel Aviv bagian selatan kota memiliki harga sekitar USD340.000. Namun, untuk harga apartemen di pinggiran atau di luar Ibukota mungkin akan lebih rendah sekitar 20 persen.

Akan lebih murah untuk menyewa apartemen di Netanya dan Ashdod, sekitar USD650-750. Tarif terendah ada di Haifa, Nazareth, Beer Sheva sekitar USD450-650 untuk apartemen atau studio satu kamar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183489//pemukim_israel_bakar_masjid_dan_alquran_di_tepi_barat-2Dvc_large.jpg
Dunia Kecam Pemukim Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183219//ketua_dpr_puan_maharani-VPzK_large.jpg
Hadiri Forum Parlemen Negara Middle Power, Ketua DPR Bicara soal Peacebuilding di Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088//macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183056//menteri_keamanan_nasional_sayap_kanan_israel_itama_ben_gvir-GDEv_large.jpg
Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183049//israel_terus_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-GwZH_large.jpg
Sebulan Gencatan Senjata, Hampir Setiap Hari Israel Serang Gaza hingga Tewaskan 242 Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182230//warga_palestina_diserang_pemukim_israel-BGO9_large.jpg
PBB Ungkap Serangan Pemukim Israel ke Warga Palestina di Tepi Barat Pecahkan Rekor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement