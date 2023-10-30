Segini Biaya Hidup di Israel Pada Tahun 2023

JAKARTA- Ternyata segini biaya hidup di Israel pada tahun 2023 yang cukup menarik untuk dikulik. Meski puluhan tahun Israel terus melakukan konflik dengan Palestina, nyatanya negara tersebut masih kerap dikunjungi turis asing untuk sekedar melancong atau menetap.

Negara yang terletak di Asia Barat ini memang terus berkembang dan memiliki berbagai macam warisan budaya. Terlebih, Israel diyakini sebagai salah satu negara yang dikenal sebagai pusat inovasi, teknologi dan bisnis yang cukup ternama di dunia.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (30/10/ 2023), biaya hidup di Israel pada 2023 pun bervariasi. Biasanya akan bergantung pada lokasi tempat tinggal dan gaya hidup yang dipilih. Guna mengetahui lebih jelas, berikut rincian informasinya:

1. Tempat tinggal

Sudah menjadi rahasia umum jika semakin sibuk suatu kota maka biaya hidupnya makin tinggi. Di Israel sendiri Tel Aviv dikenal sebagai kawasan yang memiliki biaya hidup cukup mahal.

Bagi orang asing yang baru pindah ke negara ini dan ingin menetap di Tel Aviv, terdapat beberapa referensi tempat tinggal yang bisa disesuaikan dengan anggaran.

Dilansir dari Welcome Israel, jika Anda tertarik untuk membeli rumah di di kawasan tersebut maka harus menyiapkan dana sebesar USD23.000-25.000 per persegi untuk rumah standar.

Sedangkan harga untuk apartemen dengan tiga kamar termurah di Tel Aviv bagian selatan kota memiliki harga sekitar USD340.000. Namun, untuk harga apartemen di pinggiran atau di luar Ibukota mungkin akan lebih rendah sekitar 20 persen.

Akan lebih murah untuk menyewa apartemen di Netanya dan Ashdod, sekitar USD650-750. Tarif terendah ada di Haifa, Nazareth, Beer Sheva sekitar USD450-650 untuk apartemen atau studio satu kamar.