Kereta Cepat Alami Gangguan Listrik, PLN Singgung soal Cuaca Panas

BANDUNG - Kereta Cepat Whoosh sempat mengalami gangguan listrik di Batununggal.

Menurut General Manager PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia penyebab gangguan tersebut akibat peningkatan suhu beberapa minggu terakhir yang sangat ekstrem.

Imbasnya beberapa komponen instalasi kelistrikan mengalami overheat dan penurunan keandalan.

"Upaya pencegahan kejadian serupa terus kami lakukan, pihak PLN dan KCIC pun telah melakukan koordinasi secara intensif,” kata dia dikutip Rabu (1/11/2023).

Pihaknya pun kini sudah bergerak cepat mengatasi gangguan pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) bertegangan 150 kilovolt (kV) Kiaracondong - Gedebage.

Langkah sigap PLN tersebut dilakukan untuk mengatasi gangguan yang terjadi pada pukul 10.24 WIB Selasa, 31 Oktober 2023. Sehingga pada pukul 10.50 WIB, sistem kelistrikan berhasil dinormalkan kembali.