HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT El Nino Rp200.000 Cair Bulan Ini, Cek Syarat Penerimanya

Rio Adryawan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |06:07 WIB
BLT El Nino Rp200.000 Cair Bulan Ini, Cek Syarat Penerimanya
BLT El Nino cair. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – BLT El Nino cair 2 bulan pada November dan Desember 2023 dengan besaran nominal Rp200.000.

Sehingga penerima BLT El Nino akan mendapatkan Rp400.000

Sebanyak 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima BLT El Nino dengan anggaran yang disiapkan pemerintah Rp7,52 triliun.

Pemberian BLT El Nino merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bantuan ini akan diberikan dua kali pada bulan November dan Desember 2023, dengan nominal masing-masing Rp200 ribu," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dikutip di Jakarta, pada 30 Oktober 2023.

KPM Bansos Uang BLT El Nino BLT
