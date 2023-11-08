Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tetap Digarap China, Menhub Bilang Gini

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |14:46 WIB
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tetap Digarap China, Menhub Bilang Gini
Menhub buka suara soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah berencana akan melanjutkan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya.

Saat ini kereta cepat baru sampai Bandung. Untuk proyek tersebut dikabarkan akan tetap digarap oleh China.

 BACA JUGA:

Informasi kelanjutan proyek tersebut dilanjutkan oleh China dikabarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam postingan Instagramnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu ketika dikonfirmasi apakah benar kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan digarap oleh China, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak membenarkan ataupun membantah.

 BACA JUGA:

Dia hanya menyampaikan bahwa terkait kelanjutan proyek tersebut kewenangannya berada di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Nanti tanya ke Menko Marinves karena itu kewenangan dari sana," kata Menhub saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, dikutip, Rabu (8/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181284/presiden_prabowo-iCPO_large.jpg
Prabowo: Kereta Api Indonesia Tak Kalah dengan di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658/penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement