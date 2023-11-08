Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tetap Digarap China, Menhub Bilang Gini

JAKARTA - Pemerintah berencana akan melanjutkan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya.

Saat ini kereta cepat baru sampai Bandung. Untuk proyek tersebut dikabarkan akan tetap digarap oleh China.

BACA JUGA:

Informasi kelanjutan proyek tersebut dilanjutkan oleh China dikabarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam postingan Instagramnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu ketika dikonfirmasi apakah benar kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan digarap oleh China, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak membenarkan ataupun membantah.

BACA JUGA:

Dia hanya menyampaikan bahwa terkait kelanjutan proyek tersebut kewenangannya berada di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Nanti tanya ke Menko Marinves karena itu kewenangan dari sana," kata Menhub saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, dikutip, Rabu (8/11/2023).