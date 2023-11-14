Tol Akses Pelabuhan Patimban Rp882,6 Miliar Dibangun Awal 2024

JAKARTA - Jalan tol akses ke Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat mulai digarap 2024. PT Hutama Karya (Persero) dipercayai pemerintah untuk membangun jalan tol tersebut.

Proyek tersebut masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai Rp882,6 miliar.

EVP Sekretaris Perusahaan Tjahjo Purnomo mengatakan, Hutama Karya secara spesifik mengerjakan paket 3 STA. 28+000 sampai STA.33+500) dengan panjang mencapai 5,5 km.

“Pengerjaannya akan dimulai pada awal tahun 2024 dengan waktu pelaksanaan selama 700 hari kalender,” ujar Tjahjo melalui keterangan pers, Selasa (14/11/2023).

Hadirnya jalan tol yang akan menghubungkan antara Jalan Tol Cikampek-Palimanan di sisi Selatan dengan Pelabuhan Patimban di sisi Utara.

Karena itu, diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Subang dan sekitarnya, serta meningkatkan daya saing Indonesia melalui kemudahan jalur distribusi logistik.

Tjahjo menjelaskan akan dibangun sejumlah fasilitas struktur seperti Pile Slab 6 Segmen sepanjang 954,5 m, enam buah jembatan mainroad, tiga buah overpass atau jalan layang.

Lalu, dua buah box pedestrian jalur khusus yang dibangun melintas di atas jalan raya untuk mengoptimalkan keselamatan lalu lintas di sekitar jalan tol yang dibangun.