AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6 Juta di Oktober 2023

JAKARTA - PT Angkasa Pura I (AP1) mencatat pergerakan penumpang pesawat pada periode Oktober 2023 mencapai 6.081.648.

Direktur Utama AP1 Faik Fahmi mengatakan jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 25% jika dibandingkan dengan pergerakan penumpang periode Oktober 2022 yang mencapai 4.874.232 penumpang.

Faik Fahmi menjelaskan, jumlah pergerakan penumpang Oktober 2023 yang mencapai 6.081.648 penumpang tersebut terbagi atas 4.707.827 penumpang rute domestik.

Sementara untuk rute Internasional AP I telah melayani sebanyak 1.373.821 penumpang. Adapun jumlah tersebut merupakan jumlah penumpang di 15 Bandara kelolaan AP I.

"Memasuki periode triwulan terakhir di 2023, trafik Oktober 2023 di 15 bandara yang kami kelola kembali meneruskan catatan positif yang ditorehkan sepanjang 2023. Hal tersebut ditunjukkan melalui jumlah penumpang yang tumbuh secara signifikan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11/2023).