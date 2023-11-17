Cek Promo Kartu Kredit MNC Bank, Makan dan Liburan Serba Diskon

JAKARTA - Dalam era modern ini, kartu kredit telah menjadi salah satu alat pembayaran yang tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membuka pintu bagi berbagai keuntungan eksklusif.

Salah satu penyedia layanan kartu kredit yang menonjol dengan tawaran menariknya adalah PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT).

“Mulai dari diskon spesial di restoran pilihan hingga kemudahan liburan, sambut kenyamanan dan keamanan finansial Anda dengan promo Kartu Kredit MNC Bank yang menghadirkan sensasi makan yang serba diskon dan liburan yang serba nyaman," ungkap Wakil Presiden Direktur MNC Bank, Denny Setiawan Hanubrata.

Cek untuk promo lebih lengkap :

1. Promo Makan Steak di Cutt & Grill

Menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank, nikmati promo diskon 15% maksimum Rp150 ribu di restoran Cutt & Grill dengan minimum transaksi Rp500 ribu (sebelum pajak & service charge). Rasakan lembutnya sajian menu steak dengan berbagai macam daging sapi impor, seperti Australian Wagyu, US Prime Beef, hingga Japanese Wagyu A5 Beef. Promo berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 di outlet :

• Cutt & Grill Senopati

• Cutt & Grill Tebet

• Cutt & Grill Flavor Bliss Alam Sutera

• Cutt & Grill The Breeze BSD

• Cutt & Grill Batavia PIK

• Cutt & Grill Bali (Opening Soon)

2. Promo Makan khas Italia di Balboni Ristorante

Nikmati sajian menu andalan Pizza Margherita, Pepperoni hingga Spinaci e Pancetta dengan cita rasa khas Italia di Balboni Ristorante, Flavor Bliss Alam Sutera. Lebih enak lagi pakai Kartu Kredit MNC Bank dan siap-siap dapatkan promo diskon 10% maksimum Rp100 ribu dengan minimum transaksi Rp400 ribu. Berlaku 1 kali transaksi/kartu/hari untuk dine in dan take away. Promo berlaku hingga 31 Desember 2023.

3. Promo Healthy Food di Terra Eats

Pakai semua jenis Kartu Kredit MNC Bank, nikmati diskon 10% makan healthy food di restoran Terra Eats Senopati dengan minimum transaksi Rp400 ribu. Berlaku setiap hari (termasuk hari libur nasional) untuk dine in dan take away dengan kuota 10 transaksi per bulan atau 120 transaksi selama periode program. Promo sampai 31 Desember 2023.