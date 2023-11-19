Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mau Naik Kereta Cepat Whoosh Bawa Rombongan? Begini Cara Beli Tiketnya

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |20:04 WIB
Mau Naik Kereta Cepat Whoosh Bawa Rombongan? Begini Cara Beli Tiketnya
Cara pesan kereta cepat untuk rombongan. (Foto: KCIC)




JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyediakan layanan khusus pemesanan tiket Kereta Cepat Whoosh lewat WhatsApp (WA) untuk perjalanan rombongan.

Adapun layanan khusus pemesanan tiket rombongan dihadirkan karena saat ini perjalanan rombongan sangat diminati masyarakat yang menggunakan Kereta Cepat Whoosh.

 BACA JUGA:

Sebagai informasi, sejak beroperasi secara komersil pada 17 Oktober 2023 hingga 18 November 2023, KCIC telah melayani sekitar 670 permintaan perjalanan rombongan dengan total penjualan tiket yang dipesan pada perjalanan rombongan sekitar 54.000 kursi.

GM Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyebutkan penyediaan layanan khusus pemesanan perjalanan rombongan atau grup lewat whatsapp ini merupakan peningkatan layanan penumpang yang terus dilakukan agar dapat memberikan kemudahan pada masyarakat yang ingin menggunakan Kereta Cepat Whoosh.

 BACA JUGA:

"Pemesanan perjalanan rombongan lewat nomor Whatsapp ini memiliki ketentuan minimal 20 penumpang," ungkap Eva dalam keterangan tertulis, Minggu (19/11/2023).

"Dengan layanan pemesanan lewat Whatsapp, masyarakat yang memiliki rencana untuk melakukan perjalanan rombongan seperti liburan, gathering, study tour atau aktivitas lainnya tidak akan kesulitan mendapatkan tiket kereta cepat Whoosh," sambung Eva.

