HOME FINANCE HOT ISSUE

Hati-Hati! Ada Tiket Kereta Cepat Whoosh Palsu, KCIC Minta Penumpang Beli di Situs Resmi

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |07:08 WIB
Hati-Hati! Ada Tiket Kereta Cepat Whoosh Palsu, KCIC Minta Penumpang Beli di Situs Resmi
KCIC minta penumpang beli tiket Kereta Cepat Whoosh di situs resmi. (Foto: KCIC)
A
A
A

JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masyarakat untuk memesan tiket Kereta Cepat Whoosh melalui aplikasi resmi.

Imbauan ini dilakukan setelah adanya kasus penipuan tiket yang dibeli dari salah satu aplikasi yang tidak bekerja sama dengan KCIC. Nama penumpang tidak terdaftar dan data penumpang tidak ada dalam transaksi pembelian tiket.

Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa mengungkapkan bahwa pihak KCIC tidak bertanggung jawab atas kasus tersebut karena transaksi tidak dilakukan di aplikasi atau website resmi.

Eva juga meminta masyarakat yang mengetahui jual beli tiket Kereta Cepat Whoosh ilegal untuk melapor ke KCIC agar dapat ditindaklanjuti.

"Penumpang dapat memesan tiket secara legal di aplikasi Whoosh Kereta Cepat, situs tiket.kcic,co,id, Ticket Vending Machine dan Loket resmi di stasiun serta aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri dan BRImo," kata Eva.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
