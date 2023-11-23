Corsec BRI Hendy Bernadi Terpilih Jadi Ketua Umum Forum Humas BUMN

JAKARTA - Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Agustya Hendy Bernadi resmi terpilih menjadi Ketua Umum Forum Humas BUMN (FH BUMN) periode 2023 sampai dengan 2025. Ia terpilih setelah mendapatkan suara terbanyak melalui aplikasi e-voting.

Pria yang akrab disapa Hendy ini terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Forum Humas BUMN yang diselenggarakan pada Kamis (23/11/2023) di BRILiaN Stadium, Fatmawati, Jakarta. Ia resmi menggantikan Ketua Umum periode 2021 - 2023, Aestika Oryza Gunarto.

Hendy yang saat ini menjabat sebagai Corporate Secretary BRI ini telah 18 tahun mengabdi untuk BRI. Sebelumnya Hendy menjabat di posisi strategis di BRI, seperti Department Head International Business Division (2022 - 2023), hingga Deputy General Manager, BRI New York Agency (2018-2022).

Hendy merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Pertanian Institute Pertanian Bogor (IPB) dan Magister Management IPB. Hendy juga mengenyam pendidikan sebagai Master of Business Administration (Finance & Management) di University of South Florida.