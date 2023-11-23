Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Corsec BRI Hendy Bernadi Terpilih Jadi Ketua Umum Forum Humas BUMN

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |18:58 WIB
Corsec BRI Hendy Bernadi Terpilih Jadi Ketua Umum Forum Humas BUMN
Foto: doc BRI
A
A
A

JAKARTA - Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Agustya Hendy Bernadi resmi terpilih menjadi Ketua Umum Forum Humas BUMN (FH BUMN) periode 2023 sampai dengan 2025. Ia terpilih setelah mendapatkan suara terbanyak melalui aplikasi e-voting.

Pria yang akrab disapa Hendy ini terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Forum Humas BUMN yang diselenggarakan pada Kamis (23/11/2023) di BRILiaN Stadium, Fatmawati, Jakarta. Ia resmi menggantikan Ketua Umum periode 2021 - 2023, Aestika Oryza Gunarto.

Hendy yang saat ini menjabat sebagai Corporate Secretary BRI ini telah 18 tahun mengabdi untuk BRI. Sebelumnya Hendy menjabat di posisi strategis di BRI, seperti Department Head International Business Division (2022 - 2023), hingga Deputy General Manager, BRI New York Agency (2018-2022).

Hendy merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Pertanian Institute Pertanian Bogor (IPB) dan Magister Management IPB. Hendy juga mengenyam pendidikan sebagai Master of Business Administration (Finance & Management) di University of South Florida.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188240//freeport_raih_geoinnovation_award-sm5e_large.jpeg
Manfaatkan Teknologi Geospatial, Freeport Indonesia Raih GeoInnovation Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188178//alfamart_salurkan_bantuan_logistik_bencana_sumatra-duQE_large.jpg
Alfamart Gerak Cepat: Kerahkan 60 Truk Bantuan Senilai Rp2 Miliar untuk Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188159//bbnkb_kendaraan_hibah_bapenda-QqfF_large.jpg
Kendaraan Hibah Kini Bebas BBNKB di DKI Jakarta, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188093//peluncuran_jersey_pemain_ke_12_aqua-uFQ7_large.JPG
Kampanye Semangat AQUA, Semangat Kita: Ajak Masyarakat Dukung Garuda Squad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188058//menteri_umkm_maman_abdurrahman_saat_mengunjungi_acara_jakarta_x_beauty_2025-zve7_large.jpeg
Menteri UMKM Dorong Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik hingga Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188018//ruparupa_spaker_audio-xOvd_large.jpg
5 Kesalahan Umum saat Menggunakan Speaker Audio
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement