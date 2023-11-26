Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Progres Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Bogor-Sukabumi

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |18:15 WIB
Begini Progres Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Bogor-Sukabumi
Jalur Kereta Bogor-Sukabumi. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perkeretaapian membangun jalur ganda kereta Bogor-Sukabumi.

Adapun tujuan pembangunan perkeretaapian di Jawa Barat saat ini dilakukan untuk menunjang potensi wisata.

Pembangunan Ka di Jawa Barat mampu meningkatkan kapasitas angkut penumpang dari 2.844 orang per hari menjadi 3.792 orang per hari. Perjalanan KA barang juga meningkat dari kapasitas 8 gerbong menjadi 18 gerbong.

Pembangunan kereta api ini akan dijangkau oleh beberapa wisata yakni: istana bogor, kebun raya bogor, the jungle water adventure, istana batutulis, rancamaya golf club, kebun durian warso farm, maseng river camp, bukit alesano, lido lake resort, pasar cicurug, dan gunung pangrango.

Dalam proses fisik pembangunannya perbaikan perlintasan sebidang jalur KA lintas Bogor-Sukabumi sudah mencapai 100%.

Namun Pembangunan dan peningkatan keselamatan perlintasan jalur ganda KA Bogor-Sukabumi masih sekitar 86%.

"Saat ini kereta api lintas Bogor-Sukabumi sedang dalam proses pembangunan,lho. Bahkan pembangunannya sudah terlihat signifikan’’ tulis @ditjeperkretaapian di Instagram resminya.

Saat ini pembangunan perlintasan tidak sebidang JPL.12F Maseng lintas Bogor Sukabumi masih 87%. Pembangunan perlintasan tidak sebidang JPL.10 dan penataan stasiun Batutulis lintas Bogor sukabumi masih 81%.

Dalam progres fisik pembangunan ini penataan stasiun Ciomas- stasiun Cicurug Lintas Bogor Sukabumi masih 80%.

