Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Uji Kembali 7.278-7.300

Riset MNC Sekuritas untuk Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak pada support 7.173, 7.045 dan resistance 7.323, 7.403.

MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan IHSG sebelumnya menguat 0,29% ke 7.241 disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatan IHSG masih tertahan oleh MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG masih mampu bergerak di atas 7.152 sebagai support terdekatnya, maka posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave b dari wave (ii) dari wave [iii].

"Hal tersebut berarti, meskipun terkoreksi nampaknya akan menguji rentang area 7.179-7.215 terlebih dahulu, selanjutnya IHSG masih berpeluang menguat untuk uji kembali 7.278-7.300," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (15/1/2024).

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ACES - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 770-805

Target Price: 835, 855

Stoploss: below 760