IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Tipis ke 7.231

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,11% di 7.231,63 pada perdagangan hari ini Selasa (16/1/2024). Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) masuk top losers usai suspensi dibuka dan diperdagangkan di Papan Pemantauan Khusus.

Hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks masih naik 0,07% di 7.229,10. Sebanyak 147 saham menguat, 79 melemah, dan 285 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp116,30 miliar dari net-volume 371,57 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,03% di 974,39, indeks JII naik 0,17% di 523,86, indeks MNC36 naik 0,05% di 372,55, tetapi IDX30 turun 0,04% di 502,94.

Sektor yang bertahan di zona hijau adalah bahan baku 0,24%, konsumer siklikal 0,31%, industri 0,06%, konsumer nonsiklikal 0,21%, teknologi 0,01%, dan transportasi 1,13%. Sedangkan yang melemah adalah energi 0,92%, keuangan 0,04%, kesehatan 0,28%, infrastruktur 0,22%, dan properti 0,08%.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Supreme Cable Manufacturing Tbk (SCCO) menguat 15,86% di Rp11.325, PT Sumber Energi Andalan Tbk (ITMA) menguat 6,87% di Rp700, dan PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) menguat 3,23% di Rp64.