Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Tipis ke 7.231

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |09:20 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Tipis ke 7.231
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,11% di 7.231,63 pada perdagangan hari ini Selasa (16/1/2024). Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) masuk top losers usai suspensi dibuka dan diperdagangkan di Papan Pemantauan Khusus.

Hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks masih naik 0,07% di 7.229,10. Sebanyak 147 saham menguat, 79 melemah, dan 285 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp116,30 miliar dari net-volume 371,57 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,03% di 974,39, indeks JII naik 0,17% di 523,86, indeks MNC36 naik 0,05% di 372,55, tetapi IDX30 turun 0,04% di 502,94.

Sektor yang bertahan di zona hijau adalah bahan baku 0,24%, konsumer siklikal 0,31%, industri 0,06%, konsumer nonsiklikal 0,21%, teknologi 0,01%, dan transportasi 1,13%. Sedangkan yang melemah adalah energi 0,92%, keuangan 0,04%, kesehatan 0,28%, infrastruktur 0,22%, dan properti 0,08%.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Supreme Cable Manufacturing Tbk (SCCO) menguat 15,86% di Rp11.325, PT Sumber Energi Andalan Tbk (ITMA) menguat 6,87% di Rp700, dan PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) menguat 3,23% di Rp64.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637/ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499/ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179490/ihsg_berpotensi_menguat-CZjh_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179486/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-pyZr_large.jpg
IHSG Pekan Ini Diprediksi Bergerak di Level 8.400
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179135/ihsg_sepekan-IFRv_large.jpg
IHSG Sepekan Cetak Rekor ke 8.271, Kapitalisasi Pasar  Rp15.234 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3179034/ihsg_ditutup_melemah-1cvk_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.271
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement