Adu Kekayaan Steffi Zamora vs Fuji, Perempuan yang Dikabarkan Dekat Asnawi Mangkualam

JAKARTA - Adu kekayaan Steffi Zamora vs Fuji. Hal itu karena kedua perempuan tersebut dikabarkan tengah dekat dengan Pesebak Bola yaitu Asnawi Mangkualam.

Diketahui Steffi ramai di perbincangkan usai Asnawi ikut merayakan pesta ulang tahun Steffi Zamora. Lewat video yang beredar di sosial media, Asnawi nampak hadir di salah satu restoran dan turut hadir di acara spesial gadis blasteran Jerman-Indonesia tersebut. Sedangkan Fuji juga menjadi sorotan usai memamerkan gelang Dior yang diduga pemberian dari Asnawi dengan seri Petit CD Bracelet Gold Finish Metal yang dibandrol seharga Rp8,5 juta.

Oleh karena itu masyarakat mulai membandingkan keduanya, termasuk melihat perbandingan harta kekayaan Steffi Zamora vs kekayaan Fuji.

Adu Kekayaan Steffi Zamora vs Fuji. Steffi pernah mengatakan bahwa biaya hidup idealnya di Jakarta sebesar Rp130 juta. Adapun Fuji juga membuktikan di usia mudanya, bisa membeli rumah mewah seharga Rp13 miliar.

Sebagai Informasi Steffi kerap memerankan serial televisi, salah satu yang terbaru yakni di serial Cinta Tanpa Karena. Selain itu juga melakoni segudang peran di berbagai film, beberapa di antaranya yakni CJR the Movie, 13: The Haunted, Uka-Uka the Movie: Nini Tulang, dan Milea: Suara dari Dilan.

Selain akting, sumber kekayaan Steffi Zamora juga berasal dari endorse dan bisnis gerai es krim D'Maniez.

Sementara itu kekayaan Fuji juga tak main-main. Fuji kerap menerima tawaran untuk tampil di acara televisi hingga mendapatkan peran di film seperti Bukan Cinderella. Selain itu fuji juga menjadi brand ambassador di berbagai bisnis besar seperti PS Store, MS Glow, dan Fast Slimming Whitening.

Memiliki followers yang tidak sedikit yakni 15,5 juta untuk akun instagramnya, Fuji kerap menerima tawaran endorsement dari sejumlah produk seperti endorse produk kecantikan, fashion, makanan dan masih banyak lagi.