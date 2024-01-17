Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Bakal Tindaklanjuti Temuan Ombudsman soal Impor Produk Hortikultura

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |20:29 WIB
Mentan Bakal Tindaklanjuti Temuan Ombudsman soal Impor Produk Hortikultura
Mentan bakal tindaklanjuti temuan ombudsman (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) di Direktorat Jenderal Hortikultura.

Mentan menegaskan Kementrian Pertanian mengapresiasi kerja ombudsman maupun lembaga lembaga lain yang bertujuan untuk menciptakan good governance dan peningkatan profesionalisme.

“Kami dalam kapasitas mengemban tugas negara dan melayani masyarakat, terutama para petani, peternak dan stakeholder pertanian lainnya menekankan pentingnya integritas. Kami berterimakasih atas semua informasi yang telah diberikan ombudsman terkait dugaan-dugaan maladministrasi dan juga laporan mengenai indikasi pungli dalam penerbitan RPIH bawang putih,” tegas Mentan Amran di Jakarta, Rabu (17/01/2024).

Mentan secara internal akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan ke dalam dan siap melakukan perbaikan-perbaikan terhadap hal yang terbukti belum sesuai aturan. Dirinya akan melakukan tindakan tegas jika ada oknum yang terbukti melakukan pungutan liar.

“Perlu saya tegaskan, bahwa sejak dilantik Bapak Presiden menjadi Menteri Pertanian 25 Oktober lalu, saya bersama jajaran di Kementerian Pertanian telah berkomitmen dan bekerja keras untuk menciptakan tata kelola dan operasional yang baik, transparan dan bertanggungjawab. Jika ada oknum yang berani-berani melakukan penyimpangan, akan kami tindak tegas!,” lanjutnya

Mentan menambahkan bahwa kini tengah melakukan bersih-bersih dalam rangka menghadirkan ASN Kementrian Pertanian yang melayani masyarakat dan bebas KKN. Bahkan Kementan tengah melakukan seleksi jabatan tinggi madya dan pratama di Kementerian Pertanian secara kompetitif dan terbuka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178428/mentan-f7Ye_large.jpg
Mentan Amran Tindak Tegas Mafia: Naikkan Harga Pupuk, Izin Langsung Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176383/mentan-xTlK_large.jpg
Mentan Temukan 2.039 Kios Pupuk Bermasalah, Petani Rugi Rp600 Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162735/prabowo-ONeV_large.jpeg
Prabowo Kucurkan Rp8 Triliun Kembangkan 800 Ribu Hektare Perkebunan Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161072/mentan_amran-SdTI_large.jpg
Amran Sebut Sektor Pertanian Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159984/mentan_amran-J7M5_large.jpg
RI-Kanada Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertanian di Tengah Tantangan Global 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153618/mentan_amran-uXIP_large.jpg
Kiai Cholil Nafis Apresiasi Langkah Cepat Mentan Amran Kirim Bantuan Beras Kemanusiaan untuk Palestina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement