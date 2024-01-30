Advertisement
HOT ISSUE

Pengumuman! Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Jadi Rp150.000 Mulai 3 Februari 2024

Meliana Tesa , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |05:19 WIB
Pengumuman! Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Jadi Rp150.000 Mulai 3 Februari 2024
Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menerapkan skema tarif dinamis yang bisa membuat penumpang Kereta Cepat Whoosh mendapatkan tiket dengan harga yang lebih hemat bila melakukan perjalanan di waktu tertentu.

Penerapan skema tarif dinamis atau disebut dynamic pricing ini akan diberlakukan mulai keberangkatan pada 3 Februari 2024. Menurut General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa, dalam satu hari, terdapat beberapa tarif berbeda.

“Dalam skema baru ini dimungkinkan dalam satu hari terdapat beberapa tarif yang berbeda untuk perjalanan Whoosh," kata Eva.

Eva menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tarif dinamis diantaranya jam sibuk atau jam non sibuk, momen liburan atau non liburan hingga pada hari kerja ataupun akhir pekan.

Eva menjelaskan bahwa pada jam sibuk, tarif akan lebih tinggi, sementara di luar jam sibuk akan ditawarkan tarif lebih murah. Penumpang diberi alternatif perjalanan dengan tarif yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan daya beli mereka.

