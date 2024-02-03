Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ahok Mundur dari Komut Pertamina, Begini Kata Erick Thohir

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |20:32 WIB
Ahok Mundur dari Komut Pertamina, Begini Kata Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir soal Ahok Mundur dari Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menghormati keputusan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

“Pak Ahok kontak saya bahwa beliau ingin bergabung ke tim Ganjar-Mahfud. Itu pilihan. Kita, ‘kan, negara demokrasi,” kata Erick ketika ditemui usai acara Memilih Masa Depan di Djakarta Theatre, Jakarta dikutip Antara Sabtu (3/2/2024).

Ketika ditanya terkait siapakah sosok yang akan menjadi pengganti Ahok, Erick mengatakan masih mencari figur tersebut.

“Belum, 'kan, baru kemarin. Nanti kita cari yang baik,” ujarnya.

Pada Jumat (2/2/2024), Ahok di akun sosial medianya mengumumkan bukti surat pengunduran dirinya. Dalam unggahan tersebut, terlihat surat dengan dengan logo PT Pertamina.

"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," kata Ahok dalam keterangan fotonya.

Halaman:
1 2
