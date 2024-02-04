Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Pertamina Tahan Kenaikan Harga BBM, Beda dengan Shell, BP AKR hingga Vivo

Asla Lupanda , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |07:39 WIB
4 Fakta Pertamina Tahan Kenaikan Harga BBM, Beda dengan Shell, BP AKR hingga Vivo
Harga BBM Februari 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan berdasarkan evaluasi berkala berdasarkan formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022 Tetang formula harga JBU atau BBM non subsidi harga Pertamax Series dan Dex Series tetap di bulan Februari.

Evaluasi sejalan dengan harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS)/Argus serta nilai tukar Rupiah pada periode tanggal 25 Desember 2023 sampai tanggal 23 Januari 2024 kemarin.

Berikut Okezone telah merangkum 4 fakta mengenai Pertamina tahan kenaikan harga BBM, beda dengan Shell, BP AKR dan Vivo, Minggu (4/02/2024).

1. Hasil Evaluasi Berkala Pertamina

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan harga Pertamax Series dan Dex Series tetap dibulan Februari.

"Harga BBM non subsidi memang sesuatu yang dievaluasi berkala, penyesuaian harga naik, penyesuaian harga turun, maupun harga tetap dipertimbangkan seluruh badan usaha sesuai regulasi yang berlaku," terang Irto dalam keterangan resminya.

Halaman:
1 2
