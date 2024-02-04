Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Rp200.000 Cair Jelang Pemilu, Begini Faktanya

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |06:32 WIB
BLT Rp200.000 Cair Jelang Pemilu, Begini Faktanya
BLT Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan kembali dicairkan pada bulan Februari, bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa bantuan ini akan diberikan selama 3 bulan ke depan hingga Maret 2024.

"Jumlahnya Rp200.000 per bulan dan sehingga tentu ini kita baru anggarkan yang disetujui Bu Menteri Keuangan dievaluasi 3 bulan," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin , 29 Januari 2024.

Berikut Okezone merangkum Ternyata BLT Rp200.000 Cair Kembali Jelang Pemilu 2024, Simak Faktanya.

Bantuan kali ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan bantuan pangan yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah. Menurut Airlangga, bantuan kali ini menggantikan program el nino yang diberikan pada akhir tahun lalu sebesar Rp200 ribu per bulan, selama dua bulan atau total Rp400 ribu.

"Biasanya masyarakat di bawah bertanya kenapa saya dapat beras tapi tidak dapat BLT cash. Tentu dengan data yang berbeda itu tergantung kepada kemarin data yang dari Kemenko PMK," kata dia.

Halaman:
1 2
