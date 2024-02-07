Kapan Gaji KPPS 2024 Cair? Cek Jadwalnya

JAKARTA - Mengulik kapan gaji KPPS 2024 cair yang ditunggu oleh para anggotanya. Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melantik secara serentak 5.741.127 anggota KPPS di 71.000 lokasi dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Jakarta pada Kamis, 25 Januari 2024.

Dengan pelantikan ini membuat anggota KPPS akan bekerja dalam pemilu pada 14 Februari mendatang. Namun, beberapa masyarakat dan netizen penasaran kapan anggota KPPS mendapatkan gajinya.

Lantas kapan gaji KPPS 2024 cair? Dalam hal ini jadwal pencairan gaji KPPS Pemilu 2024 diperkirakan akan cari satu bulan setelah masa kerja selesai . Masa kerja KPPS Pemilu 2024 yakni dimulai pada 25 Januari hingga 23 Februari 2024. Jadwal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-647/MK.02/MK/2022 mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Sementara itu, dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, anggota KPPS mendapatkan gaji atas pengajuan anggaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan telah disetujui juga ditetapkan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).