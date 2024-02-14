Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Target Setoran Dividen BUMN Rp85 Triliun Tahun Ini

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |05:56 WIB
Erick Thohir Target Setoran Dividen BUMN Rp85 Triliun Tahun Ini
Erick Thohir Target Dividen BUMN Rp85 Triliun Tahun Ini (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan setoran dividen BUMN ke negara mencapai Rp85 triliun pada tahun ini.

Target ini lebih tinggi dari realisasi setoran dividen BUMN tahun 2023 yang mencapai Rp81 triliun.

Menurutnya, proyeksi dividen tahun ini tidak terlepas dari buah atau hasil dari transformasi BUMN, di mana terjadinya perbaikan kinerja keuangan sejumlah perusahaan.

“Dividen tertinggi sepanjang sejarah Rp81 triliun dan akan terus kita tingkatkan tahun depan (tahun 2024) kalau bisa Rp 85 triliun,” ujar Erick saat ditemui Pondok Indah Mall Jakarta, Selasa (13/2/2024) malam.

Menurutnya, capaian dividen merupakan bukti BUMN dapat berkontribusi bagi negara.

Halaman:
1 2
