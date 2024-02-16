Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mau Tambah Bansos Beras 10 Kg, Jokowi: Nanti Lihat APBN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |12:22 WIB
Mau Tambah Bansos Beras 10 Kg, Jokowi: Nanti Lihat APBN
Presiden Jokowi ingin tambah bansos beras (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) pada Jumat, 16 Februari 2024.

Penyerahan dilakukan di Gudang Bulog Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Jokowi pun menyampaikan bahwa bantuan beras akan diberikan hingga pertengahan tahun 2024.

"Jadi yang 10 kg sudah diterima semuanya? Bulan Januari sudah terima? Februari hari ini terima. Nanti Maret, April, Mei, Juni," kata Presiden.

Setelah bulan Juni, bantuan pangan tersebut rencananya akan dilanjutkan kembali sesuai kemampuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut Presiden, pemerintah akan melakukan perhitungan terlebih dahulu mengenai hal ini.

"Nanti kita lihat di APBN. Kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan lagi ke bulan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu," kata Presiden.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
