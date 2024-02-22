Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras Naik 7%, Sri Mulyani Mulai Khawatir

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |17:45 WIB
Harga Beras Naik 7%, Sri Mulyani Mulai Khawatir
Harga Beras Terus Naik. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai harga beras. Meski selama ini kita cukup baik menjaga stabilitas.

Di mana inflasi di Indonesia relatif lebih rendah dibanding negara-negara maju maupun inflasi global.

"Dalam hal ini, inflasi yang relatif rendah masih terjaga hingga awal tahun meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date (ytd) hingga 21 Februari," kata Sri Mulyani dalam APBNKITA Edisi Februari 2024, Kamis (22/2/2024).

Menkeu melanjutkan, hal ini yang menjadi kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita.

Beberapa harga pangan lainnya yang juga menunjukkan kenaikan adalah bawang putih (19,%), cabai merah (17,0%), daging ayam (2,2%) dan telur ayam (3,9%). Sedangkan bawang merah (-7,5%), cabai rawit (-17,9%) menurun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187493/bea_cukai-5w01_large.jpg
Kasus Beras Ilegal, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Batam-Sabang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186378/purbaya-3e8E_large.jpg
Purbaya soal Beras Impor Ilegal 250 Ton di Sabang: Saya Periksa Anak Buah Kenapa Bisa Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185616/harga_beras-xUBf_large.jpg
Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185466/beras-Chns_large.jpg
Penampakan Beras Impor Ilegal 250 Ton Milik Multazam Sabang Group, Mentan: RI Swasembada Jangan Diganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185408/beras-kDRo_large.jpg
Kronologi 250 Ton Beras Impor Ilegal Thailand Masuk RI Lewat Sabang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement