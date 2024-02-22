Harga Beras Naik 7%, Sri Mulyani Mulai Khawatir

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai harga beras. Meski selama ini kita cukup baik menjaga stabilitas.

Di mana inflasi di Indonesia relatif lebih rendah dibanding negara-negara maju maupun inflasi global.

"Dalam hal ini, inflasi yang relatif rendah masih terjaga hingga awal tahun meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date (ytd) hingga 21 Februari," kata Sri Mulyani dalam APBNKITA Edisi Februari 2024, Kamis (22/2/2024).

Menkeu melanjutkan, hal ini yang menjadi kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita.

Beberapa harga pangan lainnya yang juga menunjukkan kenaikan adalah bawang putih (19,%), cabai merah (17,0%), daging ayam (2,2%) dan telur ayam (3,9%). Sedangkan bawang merah (-7,5%), cabai rawit (-17,9%) menurun.