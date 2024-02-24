Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |06:02 WIB
Deretan Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024
Deretan bansos dan blt yang cair Maret (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Pemerintah akan menyalurkan kembali bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) pada maret 2024 setelah diundur pada bulan Februari.

Berikut deretan bansos dan BLT yang akan cair di bulan Maret 2024.

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu yang ditukarkan dengan bahan makanan sesuai mekanisme yang berlaku di e-warong terdekat. Harapannya, penerima bantuan ini dapat memperoleh pangan yang bergizi seimbang, seperti beras, telur, dan pangan lainnya.

- Bantuan Beras

Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kg dengan target 22.004.07 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. Bansos beras telah disalurkan sejak Januari 2024 dan dihentikan sementara selama Pemilu, dan akan diperpanjang dari April-Juni 2024.

KPM yang menerima bansos tersebut terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga, desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga.

