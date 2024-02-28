BLT Rp600 Ribu Cair di Bulan Puasa 2024, Ini Faktanya

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan jumlah Rp600 ribu dikabarkan akan segera cair. Pencairan tersebut akan disalurkan mulai bulan puasa atau Maret 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, rencana penyaluran BLT akan dilakukan secara langsung di bulan Ramadhan.

“Pangan tetap jalan, BLT nanti akan kita realisasikan untuk Ramadhan juga,” ujar Airlangga.

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (28/2/2024), berikut beberapa fakta terkait BLT Rp600 ribu yang cair di bulan Ramadhan.

1. Jadwal Pencairan Berubah

Pemerintah telah merencanakan penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan sejumlah Rp600 ribu tersebut akan cair pada Februari. Namun, terjadi perubahan jadwal rencana realisasi, sehingga akan disalurkan pada Maret 2024.