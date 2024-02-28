Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Rp600 Ribu Cair di Bulan Puasa 2024, Ini Faktanya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |04:30 WIB
BLT Rp600 Ribu Cair di Bulan Puasa 2024, Ini Faktanya
BLT cair. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan jumlah Rp600 ribu dikabarkan akan segera cair. Pencairan tersebut akan disalurkan mulai bulan puasa atau Maret 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, rencana penyaluran BLT akan dilakukan secara langsung di bulan Ramadhan.

“Pangan tetap jalan, BLT nanti akan kita realisasikan untuk Ramadhan juga,” ujar Airlangga.

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (28/2/2024), berikut beberapa fakta terkait BLT Rp600 ribu yang cair di bulan Ramadhan.

1. Jadwal Pencairan Berubah

Pemerintah telah merencanakan penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan sejumlah Rp600 ribu tersebut akan cair pada Februari. Namun, terjadi perubahan jadwal rencana realisasi, sehingga akan disalurkan pada Maret 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement