Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris KAI, Ini Susunan Terbarunya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:50 WIB
Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris KAI, Ini Susunan Terbarunya
Menteri BUMN Erick Thohir rombak Direksi KAI (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak Dewan Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Dalam keputusannya, Erick mengangkat Elen Setiadi sebagai Komisaris KAI.

Hal itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-61/MBU/03/2024 tanggal 5 Maret 2024. Pada saat yang sama, pemegang saham juga memberhentikan Riza Primadi sebagai Komisaris Independen.

Untuk Dewan Direksi, Erick menunjuk Dadan Rudiansyah sebagai Direktur Keselamatan dan Keamanan, Rosma Handayani sebagai Direktur SDM dan Umum KAI.

Dadan Rudiansyah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Perum Damri, Rosma Handayani sebelumnya menjabat sebagai Senior Executive Vice President PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan Elen Setiadi Plt Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sebaliknya, Kementerian BUMN memberhentikan Sandry Pasambuna sebagai Direktur Keselamatan dan Keamanan, dan Suparno sebagai Direktur SDM dan Umum KAI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190195/kai-xiWV_large.jpg
Pakai Kereta Api, 3 Ton Bantuan Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188941/kereta_api-536X_large.jpg
Layanan Kereta Api di Sumut dan Sumbar Telah Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187770/ka_petani-Xieo_large.jpeg
Syarat, Harga dan Aturan Naik KA Petani dan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185664/diskon_tarif_kereta_api-HNel_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement