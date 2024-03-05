Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris KAI, Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak Dewan Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Dalam keputusannya, Erick mengangkat Elen Setiadi sebagai Komisaris KAI.

Hal itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-61/MBU/03/2024 tanggal 5 Maret 2024. Pada saat yang sama, pemegang saham juga memberhentikan Riza Primadi sebagai Komisaris Independen.

Untuk Dewan Direksi, Erick menunjuk Dadan Rudiansyah sebagai Direktur Keselamatan dan Keamanan, Rosma Handayani sebagai Direktur SDM dan Umum KAI.

Dadan Rudiansyah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Perum Damri, Rosma Handayani sebelumnya menjabat sebagai Senior Executive Vice President PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan Elen Setiadi Plt Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sebaliknya, Kementerian BUMN memberhentikan Sandry Pasambuna sebagai Direktur Keselamatan dan Keamanan, dan Suparno sebagai Direktur SDM dan Umum KAI.